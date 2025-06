Israel: "Khamenei darf nicht weiter existieren"

Nach dem iranischen Angriff auf ein Krankenhaus in Israel hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärt, dass Irans geistliches und politisches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei nicht "weiter existieren" dürfe.

Khamenei "betrachtet die Zerstörung Israels als sein Ziel", sagte Katz am Donnerstag in der Stadt Holon, wo es in der Nacht ebenfalls iranische Angriffe gegeben hatte. "Ein solcher Mann darf nicht weiter existieren", fügte Katz hinzu.

Das geistliche und politische Oberhaupt das Iran sage offen, dass es Israel "zerstören will", betonte Katz. "Er gibt persönlich den Befehl, Krankenhäuser anzugreifen". Zuvor hatte der Verteidigungsminister bereits erklärt, Khamenei werde für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Die israelische Armee sei angewiesen worden, die Angriffe auf den Iran zu "intensivieren".

Bei den jüngsten iranischen Raketenangriffen sind nach Angaben von israelischen Rettungskräften mindestens 65 Menschen in Israel verletzt worden. Der Iran habe am Donnerstagmorgen "Raketen auf das Soroka-Krankenhaus und auf Zivilisten im Zentrum des Landes abgefeuert", schrieb Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu im Onlinedienst X. Die Führung in Teheran werde "einen hohen Preis" dafür zahlen. Auch in den nahe Tel Aviv gelegenen Städten Ramat Gan und Holon wurden Gebäude durch iranische Raketen beschädigt.