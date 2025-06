Iran warnt die USA: "Werden ihnen eine Lektion erteilen"

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht Angriffspläne gegen den Iran bewilligt, den Befehl zur Umsetzung jedoch bisher nicht erteilt.

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf drei mit den Überlegungen vertraute Personen berichtete, habe Trump dies am Dienstagabend hochrangigen Beratern gesagt. Er wolle abwarten, ob die Regierung in Teheran zur Aufgabe ihres Atomprogramms bereit sei. Eine Stellungnahme der US-Regierung liegt noch nicht vor; der Iran warnte.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bereiten sich die USA auf einen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor. Unter Berufung auf Insider heißt es, die Situation entwickle sich weiter und könnte sich noch verändern. Einige der Insider verweisen dem Bericht nach auf mögliche Pläne für einen Angriff am Wochenende.

Warnungen aus Teheran

Sollte Washington an der Seite Israels intervenieren, werde der Iran "den Aggressoren eine Lektion erteilen und seine nationale Sicherheit und seine nationalen Interessen verteidigen", sagte der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi am Donnerstag nach Angaben des Staatsfernsehens. "Natürlich haben unsere militärischen Entscheidungsträger alle notwendigen Optionen auf dem Tisch", fügte er hinzu.

Mit Majid Takht-Ravanchi hatte schon zuvor ein iranischer Vizeaußenminister den USA für den Fall eines Kriegseintritts an der Seite Israels mit Vergeltung gedroht. "Wenn die Amerikaner beschließen, sich militärisch einzumischen, haben wir keine andere Wahl, als Vergeltung zu üben, wo immer wir Ziele finden, auf die wir reagieren müssen", sagte er in einem Interview des US-Senders CNN. "Wir werden alles tun, was nötig ist, um unser Volk und unsere Interessen zu schützen", betonte Takht-Ravanchi.

Verhandlungen über Atomprogramm

Am Freitag soll es zu einem Treffen von Außenministern europäischer Länder mit Vertretern des Iran kommen, um neue Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zu starten. Demnach sollen sich in Genf zunächst die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas abstimmen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus deutschen Diplomatenkreisen. Danach soll es ein gemeinsames Gespräch mit dem iranischen Außenminister geben. "Der Iran muss jetzt zu Verhandlungen bereit sein", sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul in der ARD-Sendung "Maischberger".