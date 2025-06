Expertin warnt: Trump würde die "Büchse der Pandora" öffnen

US-Präsident Trump hat offenbar einen Angriff auf den Iran bereits bewilligt.

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge Angriffspläne gegen den Iran bewilligt, den Befehl zur Umsetzung jedoch bisher nicht erteilt. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf drei mit den Überlegungen vertraute Personen berichtete, habe Trump dies am Dienstagabend hochrangigen Beratern gesagt. Er wolle abwarten, ob die Regierung in Teheran zur Aufgabe ihres Atomprogramms bereit sei. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bereiten sich die USA auf einen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor.

Vergleich mit Irak-Krieg

Zahlreiche Experten warnen vor den verheerenden Folgen einer US-Intervention im Iran. Ein Angriff würde unweigerlich zu iranischen Gegenschlägen auf US-Stützpunkte und damit wohl auch zu einem Krieg zwischen den USA und dem Iran führen, warnt Trita Parsi vom „Quincy Institute in Washington“ gegenüber CNN. Dies würde das Land in eine noch schwierigere Lage bringen als die Kriege in Afghanistan und dem Irak.

Ein US-Angriff würde die „Büchse der Pandora“ öffnen, warnt Ellie Geranmayeh vom ThinkTank „Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen“. Man wisse nicht, was nach einem Angriff passieren würde. Die Expertin ist sich aber sicher, dass ein Krieg die restliche Amtszeit von Donald Trump bestimmen würde.

Auch innerhalb der republikanischen Partei ist ein Angriff auf den Iran nicht unumstritten. Der isolationistische Flügel fordert außenpolitische Zurückhaltung – auch in der MAGA-Bewegung ist ein Krieg wenig populär.