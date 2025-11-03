Weltweit bestes Brot im Ranking: Österreich geht leer aus!

Wer dachte, dass in Österreich die Brotkrone sitzt, sieht sich getäuscht: Laut einer Liste von CNN über die 50 besten Brote der Welt fehlt Österreich völlig. Stattdessen feiern Italien, Deutschland und Frankreich – unsere direkten Nachbarn – die Kruste.

Die Nachricht war ein kleiner Schock für heimische Brotliebhaber: Auf der Liste mit den besten Brotsorten der Welt sind Brote aus Deutschland (z. B. Pumpernickel), Italien (Ciabatta) und Frankreich (Baguette) vertreten – doch kein einziges aus Österreich. Österreich, wo Brot seit Jahrhunderten einen zentralen Platz im Alltag hat, bleibt außen vor.

© Vorwerk

CNN begründet die Auswahl so: „Diese Liste spiegelt die Vielfalt wider. Neben ihrem unvergesslichen Geschmack wurden diese Brote aufgrund ihrer einzigartigen Zutaten, ihres Kultstatus und des puren, heimeligen Genusses beim Essen ausgewählt.“

Ganz oben finden sich unter anderem:

Baguette – Frankreich

Ciabatta – Italien

Pumpernickel – Deutschland

Lavash – Armenien

Chatschapuri – Georgien

Dökkt rúgbrauð – Island

Kare Pan – Japan

Auch Brote wie Tortillas (Mexiko) oder Lefse (Norwegen) setzen nicht auf klassische europäische Backtradition, sondern auf regionale Techniken und Zutaten. An den letztbesten Stellen findet man unter anderem (Non) aus Usbekistan, Arepa aus Venezla oder Malawach aus dem Jemen.

Österreich geht leer aus

Dass Österreich nicht einmal vertreten ist, sorgt für Verwunderung: Während beispielsweise die Schweiz über 200 Brotsorten zählt und Brot dort als Kulturgut gehandelt wird, geht Österreich ohne Platzierung durchs Ziel.