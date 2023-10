'Wenn die Hamas kommt, schieß mir in den Kopf': Paar berichtet über Festival-Massaker

Das Paar, das frisch verliebt war und voller Vorfreude auf das Festival war, erlebte vor einer Woche einen Albtraum.

Sie wollten ausgelassen feiern und sich amüsieren, doch stattdessen fanden sie sich inmitten des Festival-Massakers wieder. Zohar Rokah (23) und Liron Arad (24), ein junges Paar aus Deutschland und Israel, haben das Massaker auf dem Supernova-Festival in der südisraelischen Wüste überlebt. In einem bewegenden Gespräch mit der "Bild" erzählen sie von den schrecklichen Ereignissen und ihrem Entschluss, für ihre entführten Freunde zu kämpfen.

Horror-Erlebnis

Das Paar, das frisch verliebt war und voller Vorfreude auf das Festival war, erlebte vor einer Woche einen Albtraum. Als die Hamaskämpfer das Festivalgelände in der Nähe der Gaza-Grenze stürmten, hatte Rokah die schreckliche Vorahnung, dass ihr und Arad Schlimmes bevorstünde. Sie bat ihren Freund verzweifelt, sie zu erschießen, bevor die Militanten ihnen das antun würden, was sie sich kaum vorstellen konnten. "Wenn die Hamas kommt, schiess mir in den Kopf", so die junge Frau.

Rokah und Arad hatten sich seit Wochen auf das Festival gefreut, das als Höhepunkt des Jahres geplant war. Doch was dann geschah, übertraf selbst ihre schlimmsten Albträume. Die Hamaskämpfer stürmten das Gelände in den frühen Morgenstunden, und das Paar fand sich plötzlich inmitten eines Überlebenskampfes wieder.

Im Rückblick schilderten sie, wie sie in Panik zum Auto rannten und davonrasten, um den heranrückenden Angreifern zu entkommen.Doch die Kämpfer holten sie ein und umzingelten sie. In diesen angstgeladenen Momenten flehte Rokah ihren Freund an, sie zu erschießen, da sie davon überzeugt war, dass die Angreifer Schreckliches mit ihnen vorhatten.

Arad steuerte das Auto in die nahegelegene Wüste und gab Vollgas, während die Angreifer auf sie schossen. Schließlich gelang es dem Paar, die Verfolger abzuhängen, und sie fanden Zuflucht in einem fremden Haus. In dem Gespräch mit der "Bild" gaben sie zu, wie groß ihre Angst vor der Hamas war und dass sie sich bewusst waren, welches Schicksal ihnen drohen könnte. Rokah erklärte: "Was sie mit Frauen vorhaben, ist schlimmer als der Tod. Deshalb bat ich Liron, mir in den Kopf zu schießen, wenn die Hamas kommt." Arad dachte, dass er lieber seine Freundin töten würde, bevor sie in die Hände dieser barbarischen Täter geraten würde.

Nach ihrer Rückkehr nach Hause trafen Rokah und Arad eine lebensverändernde Entscheidung. Sie entschieden sich, in die israelische Armee einzutreten. Derzeit befinden sie sich im Norden Israels, wo Arad an der Front kämpfen will, während Rokah im strategischen Hintergrund arbeiten wird. Ihr gemeinsames Ziel: die Rettung ihrer entführten Freunde. Inmitten des Grauens und des Überlebenskampfes haben sie eine Entschlossenheit gefunden, die stärker ist als je zuvor.