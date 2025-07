Wetter spielt verrückt: HIER gibt es einen neuen Hitze-Rekord

14 Tage am Stück gab es über 30 Grad Celsius

Finnland hat einen neuen Hitzerekord aufgestellt: Mit 14 Tagen über 30 Grad Celsius am Stück überbot das nordische Land einen seit 1972 bestehenden Rekord, wie das finnische Meteorologische Institut am Freitag mitteilte. Es handle sich um den längsten Zeitraum mit Temperaturen oberhalb von 30 Grad seit Beginn der Messungen im Jahr 1961, erklärte das Institut auf X. Zuletzt war das Thermometer zwischen Juni und Juli 1972 insgesamt 13 Tage am Stück über 30 Grad geklettert.

Der Klimawandel durch die menschengemachte Erderwärmung führe zu häufigeren und längeren derartigen Hitzewellen in der Region, sagte der Meteorologe Ville Siiskonen vom Meteorologischen Institut der Nachrichtenagentur AFP. Im vergangenen Jahr hatte es in der Region Lappland, die sich über Teile Nordfinnlands, Norwegens und Schwedens erstreckt, den heißesten Sommer seit 2000 Jahren gegeben.