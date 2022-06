Wie dieser Fish-and-Chips-Shop zum Internet-Phänomen wurde

Ein unscheinbarer Fish-and-Chips-Story namens "Binley Mega Chippy" im englischen Coventry erfreut sich derzeit unerwarteter Bekanntheit. Der Grund: Ein viraler Song auf TikTok.

Seit der Song auf der Videoplattform TikTok die Runde machte, stehen täglich hunderte Fans vor dem Restaurant Schlange um eine Portion Fish and Chips zu ergattern. Sie posieren für Fotos und veröffentlichen Berichte in sozialen Medien. Videos und Memes sammeln online Millionen von Aufrufe. Für junge Leute ist der Imbissladen zu einem richtigen Treffpunkt geworden. Zwei Fan reisten gar aus Australien an nur um dabei sein zu können.

Der Besitzer des Ladens Kamal Gandhi sagte, er fühle sich "sehr glücklich", dass sein bescheidener Imbiss weltweite Aufmerksamkeit erregt habe, auch wenn er zugab, nicht genau zu wissen warum eigentlich. "Keine Ahnung. Es könnte Gott sein", so Kamal.