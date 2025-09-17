William und Kate begleiten die Trumps zu König Charles

US-Präsident Donald Trump befindet sich heute und morgen auf Staatsbesuch in England. Trump und seine Frau Melania wurden von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor empfangen.

Am frühen Mittwochnachmittag landete der Marine One Helikopter der Trumps in Windsor. Empfangen wurden die Staatsgäste aus den USA von Prinz William und Prinzessin Kate. Trump und Melania halten Händchen, als sie in Windsor ankommen.

© Getty Images

William und Kate führten die Donald Trump und Melania zu König Charles III. und Königin Camilla. Prinzessin Kate, Königin Camilla und Melania Trump tragen mit ihren Mantelkleidern ähnliche Farben und dazu passende Hüte. Nach der Begrüßung ging es mit einer Kutschenprozession, militärische Ehren und einem gemeinsamen Mittagessen mit weiteren Royals weiter.

© APA/AFP/POOL/IAN VOGLER

König Charles III. fuhr gemeinsam mit dem US-Präsidenten in der ersten Kutsche. Dahinter fuhren Melania zusammen mit Camilla in einer zweiten und danach William und Kate in einer weiteren Kutsche über das Gelände von Windsor Castle.

© Getty Images

© APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE

© Getty Images

Auch eine Kranzniederlegung am Grab von Queen Elizabeth II. in der St. George’s Chapel steht auf dem Plan.

Am Abend folgt der Höhepunkt: ein Staatsbankett mit Reden von Charles und Trump sowie prominenten Gästen. Am Donnerstag trifft Trump Premierminister Keir Starmer in Chequers, während Melania mit Kate ein Naturprojekt der Pfadfinder in den Gärten von Frogmore besucht. Danach endet der Besuch mit der Abreise des Präsidentenpaars.

Treffen mit Premier Starmer am Donnerstag

Am Donnerstag kommt der US-Präsident dann mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen. Auf Starmers Landsitz Chequers sollen nach britischen und US-Angaben ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Anlässlich des Besuchs von Trump in Großbritannien kündigten Microsoft und andere US-Technologieriesen Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur an. So will Microsoft in den nächsten vier Jahren über 30 Milliarden Dollar investieren, während Google fünf Milliarden Pfund (5,78 Mrd. Euro/6,82 Mrd. USD) unter anderem für ein neues Rechenzentrum zusagte. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte bei den Beratungen eine Rolle spielen.

Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteil wird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit in Großbritannien. Trump bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

Trump und Epstein auf Schloss Windsor projiziert

In Großbritannien stößt der Besuch des US-Präsidenten jedoch auch auf Widerstand. Noch vor der Landung von Trump am Dienstag in Großbritannien versammelten sich Gegner von Trump in Windsor, um gegen den Besuch des US-Präsidenten zu protestieren.

Die Gruppe Led by Donkeys projizierte am Dienstagabend Fotos des US-Präsidenten und des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf Schloss Windsor. Die Aktivisten strahlten mehrere Minuten lang eine Videomontage auf einen der Türme des Schlosses. Die Polizei meldete vier Festnahmen im Zusammenhang mit der Protestaktion. Die Beamten hätten schnell reagiert, "um die Projektion zu stoppen".

In der britischen Hauptstadt London wurden am Mittwochnachmittag Tausende Menschen zu einer Kundgebung gegen Trump erwartet. Die Demonstration wird von mehr als 1.600 Polizisten abgesichert.