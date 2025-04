Wirbel um brisantes Papst-Like von sexy Model-Bild

Wirbel um ein Supermodel und dem verstorbenen Papst: Eines der sexy Fotos von Natalia Garibotto, die über 2,4 Millionen Follower auf Instagram hat, wurden vor fünf Jahren vom offiziellen Account von Papst Franziskus "geliked", was medial nun gemischte Reaktionen auslöst.

Vor fünf Jahren wurde eines der Fotos der 32-jährigen Natalia Garibotto auf dem Instagram-Account des Pontifex geliked und mit den Worten versehen: „Ich kann dir noch einiges beibringen“.

Das Foto wurde im Oktober 2020 gepostet, obwohl unklar ist, wann es die päpstliche Genehmigung erhalten hat, wurde sie schließlich am 14. November wieder aufgehoben. Es folgte eine Untersuchung und die katholische Kirche wandte sich an Instagram, um Antworten zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Account von Papst Franziskus über 7,4 Millionen Follower und folgte niemandem auf der Social-Media-Seite.

So zeigt sich das Model unter anderem auf Instagram:

Nachdem ihr Bild geliked wurde, scherzte Natalia, die mehr als 2,4 Millionen Follower hat: "Wenigstens komme ich in den Himmel. Meine Mutter mag meine Arsch-Bilder hassen, aber der Papst wird doppelt klopfen". Eine Sprecherin des Vatikans sagte damals: „Wir können ausschließen, dass das ‚Like‘ vom Heiligen Stuhl stammt, und er hat sich an Instagram gewandt, um eine Erklärung zu erhalten.“ War es also nur ein technisches Hoppla seitens Instagram?

Was steckt hinter dem brisanten Papst-Like?

Später kam man zu dem Schluss, dass das Foto möglicherweise von einem Papst-Mitarbeiter „geliked“ wurde, der dachte, er würde sein persönliches Konto benutzen, oder dass das Konto des Papstes gehackt wurde.

Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag würdigte Natalia die Person, die ihr geholfen hatte, „in der ganzen Welt zu wachsen“. Natalia sagte: "Papst Franziskus, du bist ein legendärer Papst. Mögest du in Frieden ruhen." Sie fügte hinzu: „Ruhe im Paradies, mein Freund.“

Sie sagte, er habe „der Welt eine andere Seite gezeigt, dass er auch ein Mensch ist“. Natalia, die Tochter einer brasilianischen Mutter und eines argentinischen Vaters, die in Miami (USA) lebt, fügte hinzu: „Er hat mir geholfen, in der ganzen Welt zu wachsen.“

Weltweit beliebtester X-Papst-Account

Der Papst, der auch einen X-Account (vormals Twitter) hatte, hat 18 Millionen Follower auf der Social-Network-Seite und war 2017 der beliebteste Account der Welt auf der Social-Media-Plattform.

Laut Robert Mickens, dem in Rom ansässigen Redakteur der englischsprachigen Ausgabe der katholischen Tageszeitung La Croix, würde er jedoch nur selten seine eigenen Nachrichten posten.

Setzt selten eigene Tweets ab

Stattdessen würde er die Tweets genehmigen, die von seinem Konto aus gepostet würden. „Der Papst ist nicht wie Donald Trump, er sitzt nicht herum und twittert den ganzen Tag über sein Telefon oder seinen Computer“, sagte Mickens.

"Er genehmigt zum Beispiel die Tweets - aber nicht die Likes - und in sehr seltenen Fällen hat er gesagt, dass er etwas aufgrund einer sich entwickelnden Situation oder eines Notfalls twittern möchte. Er hat also nichts damit zu tun - es ist die Kommunikationsabteilung, und wie das passiert ... wer weiß."