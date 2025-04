Wird Papst-Begräbnis zum Friedens-Gipfel?

US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass er sich am Rande der Papst-Trauerfeierlichkeiten auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wird.

Auf eine entsprechende Frage vor seinem Abflug mit dem Hubschrauber zum Flughafen sagte Trump: "Das ist möglich." Er werde sich mit einer Reihe ausländischer Staats-und Regierungschefs treffen. In Rom werden zahlreiche Staatsgäste für die Trauerfeierlichkeiten erwartet.

Ende Februar war es bei einem Gespräch von Trump, seinem Stellvertreter JD Vance und Selenskyj zu einem offenen Eklat gekommen. Trump schloss außerdem nicht aus, dass er die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen will.

Die rechte Politikerin hatte Trump am 17. April im Weißen Haus in Washington getroffen und mit ihm u.a. das Thema der US-Zölle besprochen. Zwei Tage später hatte Meloni in Rom US-Vizepräsident JD Vance im Regierungssitz Palazzo Chigi