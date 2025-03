Wissenschaftler entdecken neue Super-Erde

Spanische Forscher des Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) haben einen neuen Exoplaneten entdeckt: "GJ 3998 d", eine sogenannte Super-Erde. Mit einer Entfernung von nur 59 Lichtjahren gilt er als relativ nahegelegenes Forschungsobjekt.

"GJ 3998 d" kreist um einen Roten Zwergstern und befindet sich in der habitablen Zone, wo theoretisch flüssiges Wasser existieren könnte – eine wesentliche Voraussetzung für Leben. Der Planet ist etwa sechsmal so schwer wie die Erde und benötigt für eine Umrundung seines Sterns nur 41,8 Tage, was ein deutlich kürzeres Jahr als auf der Erde bedeutet.

Suche nach Leben auf Exoplaneten

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren sich Astronomen nicht sicher, ob es außerhalb unseres Sonnensystems überhaupt andere Planeten gibt. Heute sind bereits über 5.000 Exoplaneten bekannt, von denen etwa 70 als potenziell lebensfreundlich gelten – sofern es sich um Gesteinsplaneten handelt.

Dank seiner relativen Nähe könnte "GJ 3998 d" bald genauer untersucht werden, beispielsweise mit dem James-Webb-Teleskop. Dieses kann durch die Analyse der Atmosphäre Hinweise auf Wasser, Sauerstoff oder andere lebenswichtige Gase liefern. Die österreichische Astronomin Lisa Kaltenegger verfolgt genau diesen Ansatz, um Spuren von Leben auf fernen Welten zu finden.

Sind wir allein im Universum?

Wissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass es in unserer Galaxie mehrere Hundert Millionen Exoplaneten gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im Universum Leben existiert, ist also enorm hoch …