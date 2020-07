Wütender Mob macht Jagd auf Pädophilen

Ein fünfjähriges Mädchen wurde entführt, gefesselt und vergewaltigt.

Dieser Fall sorgt in Kasachstan für große Empörung. Nachdem ein fünfjähriges Mädchen als vermisst gemeldet wurde, wurde eine große öffentliche Suchaktion ins Leben gerufen. Die Polizei fand das Kind schließlich nackt und gefesselt im Haus eines 62-Jährigen.

© Instagram

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und auf die Polizeistation in Satpayev gebracht. Unterdessen gab die Polizei immer mehr schockierende Details des Falls publik. Die Fünfjährige wurde entführt und vergewaltigt. Der Täter versteckte das nackte und gefesselte Kind dann unter der Couch.

© Instagram

Die Wut in der Bevölkerung nahm zu, in den Nachtstunden bildete sich schließlich ein großer Mob. Hunderte Menschen stürmten auf die Polizeistation und forderten den Kopf des pädophilen Täters. Wie auf einem Video, das im Internet viral geht, zeigt, wurden dabei auch Steine geworfen und Fahrzeuge in Brand gesetzt.