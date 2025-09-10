YouTube-Legende (46) tot in Wohnung aufgefunden

Kurz zuvor hatte er in einem Stream über starke Müdigkeit geklagt.

Der beliebte südkoreanische YouTuber und Streamer Na Dong-hyun, bekannt unter dem Nickname „The Great Library“ (Kanal BuzzBean11), ist am 6. September 2025 im Alter von 46 Jahren tot in seiner Wohnung im Stadtteil Gwangjin (Ost-Seoul) aufgefunden worden.

Obduktion angeordnet

Eine beunruhigte Freundin verständigte Polizei und Feuerwehr, da Na einen Termin ohne Vorankündigung verpasst hatte und nicht erreichbar war. Die Einsatzkräfte fanden keine Gewaltspuren oder ein Abschieds-Schreiben vor – Hinweise auf Fremdeinwirkung fehlen. Die Todesursache ist bislang unklar, doch es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen; eine Obduktion wurde angeordnet, um mögliche Vorerkrankungen auszuschließen.

Nur zwei Tage zuvor hatte Na während eines ausgedehnten Livestreams mit Fans gespielt – fast fünfeinhalb Stunden lang Mabinogi. Darin berichtete er, dass er wegen der Teilnahme an der Seoul Fashion Week in den letzten Tagen nur etwa drei Stunden Schlaf gefunden habe.Na Dong-hyun war seit Mai 2010 als Content Creator aktiv und erreichte mit seinem Gaming-Kanal über 1,4 Millionen Abonnenten und insgesamt mehr als 1,5 Milliarden Videoaufrufe.