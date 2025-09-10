Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
D4vd
© Getty

Horror-Fund

Zerstückelte Leiche in Tesla von Pop-Star D4vd gefunden

10.09.25, 08:10
Teilen

Ein makabrer Fall erschüttert die Musikwelt: In einem Tesla, der auf den US-Popstar D4vd (bürgerlich David Anthony Burke) zugelassen ist, wurde eine stark verweste und offenbar zerstückelte Leiche entdeckt. 

Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter eines Abschlepphofes in Hollywood Alarm geschlagen, nachdem aus dem beschlagnahmten Wagen ein intensiver Verwesungsgeruch drang. Beamte öffneten den Tesla und stießen im vorderen Kofferraum auf einen grausigen Anblick: Der Körper war in Plastik eingewickelt, bereits stark zersetzt – und laut mehreren Medienberichten in Teile zerlegt.

Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Auch die Todesursache ist unklar. Eine Autopsie soll nun Aufschluss geben.
Keine direkte Verbindung zum Musiker

Der Wagen ist zwar offiziell auf D4vd zugelassen, doch derzeit gibt es keine Hinweise auf eine direkte Verwicklung des Sängers. Sein Management erklärte, er arbeite vollständig mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Zum Zeitpunkt des Fundes befand sich der 20-Jährige auf Nordamerika-Tour.

D4vd
© Getty

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Los Angeles Police Department (LAPD) hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Neben der Gerichtsmedizin wurde auch die Spurensicherung eingeschaltet. Untersucht wird, wie und wann die Leiche in das Fahrzeug gelangte – und ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

D4vd, der mit Songs wie „Romantic Homicide“ international bekannt wurde, setzt seine Tour trotz der Ereignisse fort. Das nächste Konzert in Minneapolis soll wie geplant stattfinden. Auch die Europatour mit Terminen in Köln, Berlin und Frankfurt steht aktuell weiter im Programm.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden