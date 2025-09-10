Zerstückelte Leiche in Tesla von Pop-Star D4vd gefunden

Ein makabrer Fall erschüttert die Musikwelt: In einem Tesla, der auf den US-Popstar D4vd (bürgerlich David Anthony Burke) zugelassen ist, wurde eine stark verweste und offenbar zerstückelte Leiche entdeckt.

Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter eines Abschlepphofes in Hollywood Alarm geschlagen, nachdem aus dem beschlagnahmten Wagen ein intensiver Verwesungsgeruch drang. Beamte öffneten den Tesla und stießen im vorderen Kofferraum auf einen grausigen Anblick: Der Körper war in Plastik eingewickelt, bereits stark zersetzt – und laut mehreren Medienberichten in Teile zerlegt.

Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Auch die Todesursache ist unklar. Eine Autopsie soll nun Aufschluss geben.

Keine direkte Verbindung zum Musiker

Der Wagen ist zwar offiziell auf D4vd zugelassen, doch derzeit gibt es keine Hinweise auf eine direkte Verwicklung des Sängers. Sein Management erklärte, er arbeite vollständig mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Zum Zeitpunkt des Fundes befand sich der 20-Jährige auf Nordamerika-Tour.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Los Angeles Police Department (LAPD) hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Neben der Gerichtsmedizin wurde auch die Spurensicherung eingeschaltet. Untersucht wird, wie und wann die Leiche in das Fahrzeug gelangte – und ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

D4vd, der mit Songs wie „Romantic Homicide“ international bekannt wurde, setzt seine Tour trotz der Ereignisse fort. Das nächste Konzert in Minneapolis soll wie geplant stattfinden. Auch die Europatour mit Terminen in Köln, Berlin und Frankfurt steht aktuell weiter im Programm.