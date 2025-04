Zoll-Beben von Trump beginnt: 25 Prozent Zölle auf Bier

Die US-Regierung hat Zölle von 25 Prozent auf alle Bierimporte angekündigt. Auch die US-Autozölle gelten ab Donnerstag 06.01 Uhr.

Das Handelsministerium gab dies am Mittwoch im US-Bundesanzeiger im Rahmen einer Erweiterung von bereits angekündigten Aufschlägen auf Aluminiumprodukte bekannt. Zudem werden nun auch leere Alu-Dosen von den Maßnahmen erfasst, die ab Freitag um 0.01 Uhr (US-Ostküstenzeit; 06.01 Uhr MESZ) gelten sollen.

"Bier aus Malz"

In dem Dokument ist dabei der allgemeine Zollcode für "Bier aus Malz" aufgelistet, ohne einen Untercode etwa für Bierimporte in Glasflaschen. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters beim Handelsministerium zu der Ankündigung blieb zunächst unbeantwortet.

Mehr als 7,5 Milliarden Dollar

Die Maßnahme wäre ein erheblicher Schlag für Bierimporte, die laut Daten des US-Statistikamtes im Jahr 2024 mehr als 7,5 Milliarden Dollar (6,95 Mrd. Euro) betrugen. Die mit Abstand meisten Einfuhren kamen dabei aus Mexiko mit 6,3 Milliarden Dollar, gefolgt von den Niederlanden mit 683 Millionen Dollar, Irland mit 192 Millionen Dollar und Kanada mit 73 Millionen Dollar. Importe aus Deutschland machten 70,3 Millionen Dollar aus. Die Zölle auf Aluminiumprodukte waren bereits angekündigt worden. Die Erweiterung wurde nun bekannt wenige Stunden bevor US-Präsident Donald Trump neue umfangreiche Zölle gegen diverse Handelspartner ankündigen sollte. Erwartet wurde, dass diese mit Gegenzöllen reagieren würden.

Autozölle

Im Amtsblatt der USA werden die genauen Daten für das Inkrafttreten der Autozölle in Höhe von 25 Prozent bekanntgegeben. Diese sollen am Donnerstag um 00.01 Uhr (US-Ostküstenzeit; 06.01 Uhr MESZ) gelten, heißt es im Federal Register. Die Aufschläge auf Autoteile in gleicher Höhe sollen demnach spätestens am 3. Mai wirksam werden.