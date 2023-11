Versuchter "Terror-Anschlag": Zwei Tote an US-Grenze

USA/Kanada. An einem der Grenzübergänge zwischen den USA und Kanada ist am Mittwoch ein Auto explodiert. Laut Medienberichten sollen zwei Insassen gestorben sein. Ein Grenzbeamter sei verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bei der "Rainbow Bridge" unweit der Niagara-Fälle. Die Brücke wurde nach der Explosion gesperrt. Eine Behörden-Quelle sagt gegenüber "Fox News", dass es sich um einen "versuchten Terroranschlag" gehandelt habe. Laut dem Bericht sei die Absicht ein größerer Angriff gewesen, um mehrere Menschen zu töten. Das FBI ermittelt.

BREAKING:



Suspected terror attack in New York State.



A car entering the U.S. from Canada at the Rainbow Bridge border cross exploded.



The explosion comes just hours after a terror warning was issued for New York in connection with the Israel-Hamas War pic.twitter.com/Vdaq7hsYgL