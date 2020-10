Strache: 1.420 Euro Gage als Bezirksrat

Als Bezirksvertretungswahl erreichte das Team Strache in 10 Bezirken Klubstatus - damit könnte HC Strache doch noch 1.420 Euro Steuergeld absahnen.

Das Team Strache wird voraussichtlich in 16 der 23 Bezirksvertretungen je ein bis drei Mandate (insgesamt 29) erhalten. Das geht aus der jüngsten SORA-ORF-Mandatsprognose für die Bezirksvertretungswahlen inklusive Briefwahlstimmen hervor. Sollte Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache also tatsächlich Bezirksrat werden wollen, könnte er dies in einem dieser 16 Bezirke - darunter auch sein Heimatbezirk Landstraße - tun.