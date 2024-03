Ohne Starpower! Das ist Rangnicks Kader für das Testspiel-Doppel

95 Tage vor dem EM-Anpfiff in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) gab ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Montag den Kader für das Testspiel-Doppel gegen Slowakei und Türkei bekannt. Überraschung: Gladbach-Verteidiger Stefan Lainer feiert nach überstandener Krebserkrankung sein Comeback ins Team.

Am 23. März (18 Uhr/live auf ORF1) eröffnet unser Nationalteam in Bratislava gegen die Slowakei das EM-Jahr. Nur drei Tage später wartet im Ernst-Happel-Stadion der Testspielknaller gegen die Türkei (20.45 Uhr/live auf ORF1). Vor diesen spannenden Herausforderungen gönnt sich die Rangnick-Truppe jedoch noch einen Abstecher ins Warme, genauer gesagt zum Teamcamp nach Marbella. Dort soll nicht nur am taktischen Feinschliff gearbeitet, sondern auch das Teamwork gestärkt werden.

ÖFB-Stützen fehlen

Nicht von der Partie sind zwar Inter-Mailand-Joker Marko Arnautovic, der sich erst am Samstag gegen seinen Ex-Klub Bologna eine Oberschenkelzerrung zuzog, Kapitän David Alaba, Sasa Kalajdzic (beide Kreuzbandriss) und Sturms Manprit Sarkaria (Knöchelbruch), dafür jedoch diese motivierte Truppe:

+++ Mehr Infos in Kürze+++