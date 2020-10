Wien-Wahl: Die letzte Umfrage

Allerletzte Umfrage vor der Wien-Wahl: SPÖ im Aufwärtstrend — ÖVP knapp unter 20 %.

Wien. Das renommierte Research-Affairs-Institut hat vom vergangenen Samstag bis inklusive Montag (3.–5. Oktober) noch einmal eine allerletzte Umfrage zur Wien-Wahl durchgeführt (800 Online-Interviews, Schwankungsbreite +/–3,5 Prozent). ÖSTERREICH veröffentlicht diese brandaktuellen Daten heute bewusst mit der Bandbreite, um zu zeigen, welche Volatilität hier in den letzten Tagen auch noch drinnen ist.

Die SPÖ kommt in der Umfrage auf einen Wert von 42 %. Für die SPÖ ist (wenn man die Schwankungsbreite miteinbezieht) also am Sonntag sogar ein Triumph bis hin zu einer Absoluten drinnen. Laut Umfrage sind bis zu 45,5 % möglich. Für eine Absolute wären (wenn Strache den Einzug knapp verpasst) mindestens 47 % nötig. Derzeit geht sich das für die Stadt-SPÖ also nicht aus. Aber: Bei den letzten Landtagswahlen wie etwa im Burgenland haben die Landeshauptmann-Parteien am Schluss immer noch zugelegt. Und: In der Bürgermeister-Direktwahl käme Ludwig derzeit sogar auf 49 %. Am Sonntag ist also sogar eine rote Sensation möglich.

Die ÖVP liegt aktuell bei 19 %, ein Minus von 1 % gegenüber der Vorwoche – mit Schwankungsbreite ist für die Türkisen am Sonntag also ein Ergebnis von 16,2 % bis 21,8 % drinnen. Auch bei der Bürgermeister-Direktwahl verliert Gernot Blümel 1 % und käme auf 18 %.

Wahl-Krimi: Grüne vor FPÖ? Kommt HC rein?

Spannend wird laut ­ÖSTERREICH-Umfrage das Duell um Platz 3: Die Grünen haben mit 13 % derzeit die Nase vorne. Aber: Die FPÖ kann gegenüber der Vorwoche 1 % zulegen und kommt jetzt auf 11 %. Wenn man die Schwankungsbreiten miteinbezieht, ist zwischen Grün und Blau alles offen: Die Grünen liegen in einer Bandbreite von 10,6 % bis 15,4 %, die FPÖ zwischen 8,8 % und 13,2 %. Und: Meinungsforscher sagen, dass die FPÖ derzeit eine sehr niedrige Bekennerquote hat.

Die Neos kommen in der letzten Research-Affairs-Umfrage auf 7 % (5,2 %–8,8 %). Eine rot-pinke Koalition würde sich damit wohl auf jeden Fall ausgehen.

Alles offen ist bei HC Strache, der bei 5 % liegt und den Einzug in den Gemeinderat damit hauchdünn schaffen würde – in Wien gibt es eine 5-%-Hürde. Aber: Die Schwankungsbreite geht von 3,5 % bis 6,5 %. Straches Ergebnis wird also am Sonntagabend definitiv „too close to call“ sein.

Letze Sonntagsfrage für Wien: Welche Partei werden Sie am Sonntag in Wien wählen? (Research Affairs, 800 Online-Interviews, Schwankungsbreite +/–3,5 %). ÖSTERREICH veröffentlicht die Bandbreiten.

Bürgermeister-Direktwahl: Wen würden Sie ankreuzen, wenn man den Bürgermeister direkt wählen könnte?

Spannend auch: 13 % haben sich noch immer nicht entschieden, wen sie am Sonntag wählen (8 % schwanken zwischen zwei Parteien und 5 % haben gar keine Ahnung).

Sensationelle 78 % wollen sicher an der Wahl teilnehmen. Das wären mehr als 2015: Da lag die Wahlbeteiligung bei knapp 75 %.

Koalitionen: Rot-Türkis voran

Viele Wienerinnen und Wiener wollen eine Koalition der beiden großen Parteien.

Welche Koalition wäre für Wiens Zukunft am besten? Große Koalition liegt jetzt erstmals vor rot-grüner Neuauflage.

Die letzte ÖSTERREICH-Umfrage vor der Wien-Wahl bringt eine Sensation: Erstmals in diesem Wahlkampf ist die Große Koalition aus SPÖ und ÖVP die beliebteste Koalitionsform in Wien. Satte 40 % wünschen sich eine Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP– und das, obwohl der Wahlkampf der beiden Parteien gegeneinander wohl eher in die Kategorie „Ultrabrutal“ gehört. Delikat: Besonders beliebt ist diese Variante bei ÖVPlern – und bei FPÖ-Fans (!). SPÖler tendieren eher zu Rot-Grün – insgesamt wünschen sich 32 % eine Fortsetzung der amtierenden Koalition. Die zuletzt heiß gehandelte rot-pinke Zusammen­arbeit kommt derzeit auf 28 % Zustimmung.