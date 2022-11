Krista Pärmäkoski, geboren am 12. Dezember 1990 in Ikaalinen, Finnland, ist eine finnische Skilangläuferin.

Die nur 1,60 Meter große Krista Pärmäkoski hat sich seit ihrem Weltcup-Debüt am 29. November 2008 (unter ihrem Mädchennamen Lähteenmäki) zu einer Spitzenkraft im internationalen Frauenlanglauf entwickelt. Der ganz große Sieg fehlt ihr zwar noch, aber mit vier Medaillen (je zwei Silber- und Bronzemedaillen) bei den Olympischen Winterspielen 2014 und 2018 sowie sechs Weltcup-Plaketten - zwei Silber- und vier Bronzemedaillen - bei den Meisterschaften zwischen 2011 und 2017 gehört sie zur absoluten Weltspitze in ihrem Sport. In der Weltcup-Saison 2016/17 wurde die 56-Kilo-Athletin Gesamtzweite.

Weltcup-Statistik