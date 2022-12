Tessa Worley ist eine französische Skirennläuferin, die in allen Disziplinen antritt, wobei sie ihre Erfolge im Riesenslalom verzeichnete.

Tessa Worley wurde am 4. Oktober 1989 in Annemasse geboren und erlernte mit nur zwei Jahren das Skifahren.

Ihr Einzel-Weltcupdebüt gab Worley am 4. Februar 2006 in Ofterschwang und fuhr im Riesenslalom auf den 29. Platz. Mittlerweile zählt sie 36 Podestplätze in Einzelrennen, davon 16 Weltcupsiege.

Im Riesenslalom gewann sie den Weltmeistertitel 2013 sowie 2017, die WM-Bronzemedaille 2011 und im Weltcup bislang 16 Siege und zwei kleine Kristallkugeln. Hinzu kommen zwei Weltmeistertitel im Mannschaftswettbewerb in den Jahren 2011 und 2017.

Olympische Winterspiele

Vancouver 2010: 16. Riesenslalom

Pyeongchang 2018: 4. Mannschaftswettbewerb, 7. Riesenslalom, 28. Super-G

Weltmeisterschaften