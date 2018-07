Benko vor Mega-Fusion in Deutschland

Nach dem Thriller um Kika/Leiner will René Benko endgültig Europas Shopping-Tycoon werden. Immer wieder hatte der Tiroler eine milliardenschwere Übernahme der deutschen Kaufhof-Kette versucht, immer war er gescheitert. Jetzt dürfte es mit einem Zusammenschluss von Benkos Kaufhaus-Riesen Karstadt mit dem Konkurrenten aber klappen, die Eckpunkte einer Fusion stehen: René Benko soll etwas mehr als die Hälfte der Anteile am neuen Shopping-Riesen Karstadt-Kaufhof bekommen und die operativen Geschäfte führen. Laut Wall Street Journal zahlt Benko zudem 1,1 Mrd. Euro an den Kaufhof-Eigentümer HBC.

Nur wenige Schließungen

In den Verhandlungen über eine Fusion von Karstadt und Kaufhof stehen nur wenige Filialen zur Disposition. "Drei bis fünf Standorte würden bei einem Zusammengehen vermutlich geschlossen", sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Deutschen Presse-Agentur. Beide Eigentümer seien daran interessiert, so viele Kaufhäuser wie möglich zu erhalten und profitabel zu machen.



Kaufhof betreibt in Deutschland derzeit 96 Warenhäuser, Karstadt 82. Kaufhof wollte die Informationen am Donnerstag nicht kommentieren, Karstadt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Benko will Kosten senken

Bei einem Zusammenschluss erwarten die Beteiligten, die Kosten in der Verwaltung und im Einkauf drücken zu können. Allein durch die größeren Mengen, die ein fusionierter Konzern beziehen würde, wären höhere Rabatte möglich. Durch eine Vereinheitlichung des Sortiments entstünde zudem eine größere Macht für die Einkäufer. Gibt es beispielsweise für ein Produkt bisher unterschiedliche Lieferanten für die beiden Warenhaus-Betreiber, werden sich diese eventuell einen Preiskampf liefern, um nicht aus dem Regal zu fliegen - so zumindest die Hoffnung bei Karstadt und Kaufhof