Mc Donald's bringt Klassiker zurück

Mc Donald's Österreich wird das legendäre McMenü zurückbringen. „Für uns und viele unserer Gäste ist es definitiv das Comeback des Jahres: Wir wissen, dass sich die österreichischen Mc Donald’s-Fans das McMenü zurückgewünscht haben und freuen uns, diesem Wunsch nun wie versprochen nachzukommen“, so Mc Donald’s Österreich Managing Director Isabelle Kuster.

Die klassische Kombination von Burger, Pommes oder Salat und Getränk macht nicht nur die Bestellung einfacher, sie ist auch günstiger als die vergleichbaren Einzelprodukte. Zur Auswahl stehen das McMenü (Burger, Chicken Nuggets oder Wrap mit großen Pommes oder Snacksalat und großem Kaltgetränk) für den großen Hunger, das McMenü mittel (mit mittleren Pommes oder Snacksalat und mittlerem Kaltgetränk) sowie das neu eingeführte McF1rst Menü. Darüber hinaus sind alle glutenfreien und Veggie-Varianten der Burger und Wraps als McMenü kombinierbar.

Nur für kurze Zeit: Coca-Cola Glas dazu

Auch die Fans der legendären Coca-Cola Gläser dürfen sich freuen, denn Mc Donald’s Österreich feiert die Rückkehr des McMenüs mit einer Wiederauflage der Sammelaktion und schenkt zu jedem McMenü eines von fünf original Coca-Cola Gläsern gratis dazu. Die Limited Edition 2018 kommt mit geschliffenen Gläsern in neuen Farben aufs Tablett und ist für Mitglieder des Bonusclubs myMcDonald’s auch für 25 Ms erhältlich – nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.

Das McMenü kann ab sofort in allen österreichischen Mc Donald’s Restaurants sowie über das Zustellservice McDelivery in den Liefergebieten in Wien, Linz und Wiener Neustadt bestellt werden.