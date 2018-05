XXXLutz will jetzt richtig Gas geben

Am Möbelmarkt gibt derzeit die XXXLutz-Gruppe die Schlagzahl vor. Das Unternehmen macht Tempo bei der Expansion, ist mittlerweile in elf Ländern präsent und mit insgesamt mehr als 4 Mrd. Euro Umsatz eine der größten Möbelhandelsgruppen der Welt. "Wir geben jetzt richtig Gas", sagt XXXLutz-Chef Thomas Saliger (Bild) im Gespräch mit ÖSTERREICH. Anfang April eröffnete XXXLutz das erste Einrichtungshaus in der Schweiz, schuf dort am Standort Rothrist 100 neue Arbeitsplätze und investierte mehr als 10 Mio. Euro. Erst im März war der erste XXXLutz in Rumänien an den Start gegangen.