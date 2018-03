Verwirrung um eigenen F1-Streamingdienst

Wenn am kommenden Wochenende die Formel 1 in ihre neue Saison startet, sind ORF und RTL zwar wieder dabei, aber nicht mehr Sky. Neu im Angebot ist der eigene Streaming-Dienst Formel 1 TV des neuen F1-Besitzers Liberty Media. Für 7,99 Euro monatlich erhalten die Nutzer im F1 TV Pro-Paket, das Abo für das ganze Jahr soll 64,99 Euro kosten. In dem Abo sind die Rennen sowie Zugang zu allen Onboard-Kameras und zum Teamfunk enthalten. Der F1-Channel bietet neben den Live-Rennen 24 Stunden Infos zur Rennserie.



Spar-Paket mit Wiederholungen

Neben dem Pro-Paket gibt es das Angebot F1 TV Access, wo es nur Wiederholungen der Rennen und diverse Spezial-Informationen wie z.B. den Abnutzungsverlauf der Reifen gibt. Kosten: 2,99 Euro monatlich oder 26,99 Euro jährlich.

Verwirrung um Streamng-Start

Ob und wann das Angebot tatsächlich mit Saison-Start verfügbar ist, ist derzeit allerdings offen. Denn am Mittwoch wurden die Pakete zwar über eine eigene Website angeboten, diese wurde aber auch umgehend wieder offline gesetzt.