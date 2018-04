Alexis von Hoensbroech wird AUA-Chef

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) bekommt heuer im Sommer einen neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO). Der 47-jährige Lufthansa-Manager und studierte Astrophysiker Alexis von Hoensbroech übernimmt mit 1. August 2018 den Chefposten von Kay Kratky, der 60 wird und dessen Vertrag im Juli endet. Das teilte die AUA am Mittwoch mit.

Hoensbroech kommt wie schon sein Vorgänger im AUA-Chefsessel vom deutschen Lufthansa-Mutterkonzern. Hoensbroech ist derzeit Vorstandsmitglied und Chief Commercial Officer (CCO) bei Lufthansa Cargo. Der AUA-Aufsichtsrat muss Hoensbroech als neuen Chef noch absegnen. Das Gremium soll mit der Personalie in der nächsten Sitzung befasst werden.

Studierter Physiker

Aufsichtsratschef Harry Hohmeister erklärte in der Aussendung: "Ich freue mich, dem Aufsichtsrat Alexis von Hoensbroech als Nachfolger von Kay Kratky und damit CEO von Austrian Airlines vorzuschlagen. Alexis bringt das perfekte Rüstzeug mit, um Austrian Airlines in die nächste Phase zu führen und als profitablen Premium-Carrier im hart umkämpften österreichischen Markt zu etablieren".

Hoensbroech studierte Physik an der Universität Bonn und promovierte anschließend in einem Thema aus der Astrophysik am Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Seine Karriere startete der Rheinländer den Angaben zufolge 1999 bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in München und Tokio. 2005 wechselte er zur Lufthansa. 2009 verantwortete er unter anderem die Integration der AUA in die Lufthansa-Gruppe. Seit Ende 2014 ist er Vertriebsvorstand der Lufthansa-Frachttochter. Dort soll nun die Sales-Chefin Dorothea von Boxberg zum CCO aufsteigen, wie die Lufthansa mitteilte.