Der Wettbewerb am heimischen Energiemarkt ist auch 2017 in Bewegung geblieben. Neben den höchsten Wechselzahlen seit Beginn der Liberalisierung sind auch die Einsparpotenziale bei einem Wechsel weiter sehr hoch, 26 Lieferanten haben ihre Strompreise reduziert und somit die Senkungen am Großhandelsmarkt an ihre Kunden weitergegeben. Bei der Entwicklung der Endkundenpreise im Gas gab es keine großen Veränderungen, großflächige Preissenkungen blieben 2017 aus.

Preis bleibt Hauptargument für Wechsel

„Dass der Preis nach wie vor das Hauptargument für einen Wechsel des Strom- oder Gaslieferanten ist, zeigen die aktuellen Ergebnisse einer Umfrage unter 1.000 österreichischen Haushalten Demnach haben von den 25 Prozent jener Befragten, die bereits einmal ihren Lieferanten gewechselt haben, dies zu 87 Prozent aufgrund des Preises getan. Im Vorjahr haben dies noch 80 Prozent der Befragten als Grund genannt.“, erläuterte der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch (links im Bild), am Montag die Ergebnisse der Befragung.