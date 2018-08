Interessenten der insolventen Bekleidungskette Vögele haben noch bis Donnerstag (16. August) Zeit, Angebote zu legen. Die Suche nach einem Investor sei bereits in Gang, zwei Interessenten prüften bereits tiefergehend, teilte der KSV1870 am Montag nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht Graz mit.

700 Mitarbeiter und 102 Filialen

Ziel sei es, das Unternehmen fortzuführen und eine möglichst hohe Anzahl an Mitarbeitern weiter zu beschäftigen. Vögele beschäftigt in Österreich über 700 Personen (Vollzeitäquivalente) und verfügt aktuell über 102 Filialen. Die August-Gehälter wurden bereits aus der Insolvenzmasse bezahlt. Die offenen Juli-Gehälter sowie das Urlaubsgeld sollen aus dem Insolvenzentgeltfonds (IEF) beglichen werden.

Gutscheine weiter einlösbar

Aufatmen können auch Kunden, die Vögele-Gutscheine besitzen: Diese könnten weiter eingelöst werden, heißt es in der Mitteilung des KSV. Voraussetzung sei, dass der Rechnungsbetrag mindestens doppelt so hoch ist wie der Gutscheinwert.