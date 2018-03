Ikea-Fleischbällchen bald mit Ekel-Zutat?

Jeder geht gern zu Ikea. In erster Linie wegen der Möbel, aber auch das billige Essen erfreut sich größter Beliebtheit. Ganz oben auf der Speisekarte der Shopper: die Hot Dogs und die legendären Köttbullar. Das könnte sich aber bald ändern, wenn sich eine Neuerung beim Rezept der Fleischbällchen durchsetzt.

In Kopenhagen im Lebensmittellabor Space 10 wird an innovativen Essensideen getüftelt. Jetzt wurden auch die Köttbullar neu erfunden. Die Fleischbällchen sollen künftig auf der Basis von Mehlwürmern hergestellt werden. Gegenüber Business Insider rudert Ikea allerdings zurück. Es gebe keine aktuellen Pläne, die Gerichte so zu verkaufen. Allerdings will man "Gerichte entwickeln, die gut aussehen, gut schmecken - und gut für die Menschen und den Planeten sind."