Apple wird im September 2018 die neue iPhone-Generation vorstellen. Laut bisherigen Gerüchten sollen drei neue Smartphones präsentiert werden. Nachdem zuletzt immer mehr Details über das Design (Videos/Fotos) und die Technik aufgetaucht sind, gibt es nun weitere Informationen zu den mit Spannung erwarteten Geräten.

Namen

So will die französische Techseite Les Numeriques die genauen Namen der drei Modelle in Erfahrung gebracht haben. Demnach soll Apple ein iPhone XS (direkter Nachfolger des iPhone X), ein iPhone XS Plus (neues Flaggschiff) und ein iPhone 9 (günstiges Modell/iPhone-8-Nachfolger) vorstellen. Die Zusatzbezeichnung „S“ bei den OLED-Modellen klingt durchaus plausibel, da die Zwischenmodelle bei Apple schon seit Jahren mit diesem Zusatzbuchstaben ausgestattet werden (z.B. iPhone 6/iPhons 6s). Dass das neue Einstiegsmodell iPhone 9 heißen soll, war bereits bekannt.

Größe und Kamera

In Sachen Technik werden in dem Bericht einmal mehr die bisherigen Spekulationen bestätigt. Demnach setzen die beiden Top-Modelle auf ein OLED-Display. Beim iPhone XS soll es wie beim Vorgänger 5,8 Zoll groß sein, beim iPhone XS Plus soll die Diagonale stolze 6,5 Zoll betragen. Diese beiden Modelle werden auch über eine Dual-Hauptkamera verfügen. Beim iPhone 9 soll Apple hingegen auf ein 6,1 Zoll großes LCD-Display und eine Hauptkamera mit nur einer Linse setzen. Alle drei Apple-Smartphones sollen dank Glasrückseite kabellos aufgeladen werden können. Die aufwendige 3D-Gesichtserkennung (Face ID) über die TrueDepth-Frontkamera soll ebenfalls überall mit an Bord sein.

Preise

Über die möglichen Preise gibt es mittlerweile ebenfalls Spekulationen. Demnach soll sich das iPhone XS an seinem Vorgänger orientieren – das iPhone X ist in Österreich offiziell ab 1.149 Euro zu haben. Für das neue iPhone XS Plus müssen die Kunden noch tiefer in die Tasche greifen. Hier soll bereits das Einstiegsmodell rund 1.400 Euro kosten. Das ist selbst für ein Apple-Smartphone eine echte Ansage. Zum Vergleich: Samsung verlangt für das neue 6,4 Zoll große Galaxy Note 9 999 (128 GB) bzw. 1.249 Euro (512 GB). Wer ein neues iPhone zu einem günstigeren Preis will, muss sich für das iPhone 9 entscheiden. Dieses soll in Europa ab rund 650 Euro zu haben sein. Konkret ist von einem Einstiegspreis zwischen 600 und 700 Euro die Rede. Damit wäre es sogar günstiger als das iPhone 8.

Fazit

Ob sich die neuen Gerüchte bestätigen, werden wir erst bei der offiziellen Präsentation erfahren. Denn Apple kommentiert Spekulationen grundsätzlich nicht. In den vergangenen Jahren haben sich viele Leaks jedoch als richtig erwiesen.

