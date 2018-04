Bei Cathy, der Ex von Baumeister Richard Lugner, gibt es derzeit nur zwei Arten von Bildern zu sehen: entweder fast nackt oder komplett verhüllt bis auf Hände und Gesicht.

Urlaub

Doch was ist los bei unserer Nacktschnecke mit Playboy-Ambitionen? Des Rätsels Lösung: Cathy urlaubt derzeit mit ihrer Tochter Leonie in Abu Dhabi. Aus Gründen des Respekts hat sich Cathy für den Besuch einer Moschee unlängst mit Kopftuch und schwarzer Bedeckung gezeigt.

Auch Leonie verhüllt

Nun dürfte sie an dem Look Gefallen gefunden haben, zeigt sich und Tochter Leonie auf dem Bild unten verhüllt. Dazu schreibt die Blondine: "Momente sammeln und Erfahrungen in einer anderen Welt... Unvergleichlich." Begleitet wird die Aussage u. a. von den Hashtags: gesegnet, Religion, Respekt.