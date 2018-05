Wagner: Nach Nazi-Eklat auf Alkohol-Entzug

Auf seinem Facebook-Profil folgen 222.000 Fans dem Sänger und YouTube-Star Marco Wagner: Jetzt haben sie via Internet Post von ihrem Idol bekommen. Wagner entschuldigte sich für einen kompletten Aussetzer. Bei einem Angel-Ausflug nach Ungarn hatte sich der Steirer im Vollrausch einen Nazi-Eklat geleistet – ÖSTERREICH berichtete. Jetzt schwört er: „Ich werde nie wieder etwas trinken.“

Der 30-Jährige wurde dabei gefilmt, wie er mit einer Gruppe anderer junger Männer Schlachtgesänge und Hooligan-Lieder grölte. In dem Video ist zudem jemand zu sehen, der Adolf Hitler imitiert. Quittiert wird die Darbietung mit Applaus und dem Gejohle der jungen Männer. Und Wagner singt und trommelt: „Adolf Hitler, du bist die geilste Sau.“

Wagner distanziert sich auf Facebook

„Ich schwöre, ich würde das nüchtern nie machen“, schrieb Wagner am Donnerstag via ­Facebook. Er distanzierte sich von rechtem Gedankengut und erklärte, dass ihm bewusst sei, dass ihn der peinliche Auftritt seine Karriere kosten könnte. Wie es zu dem Blackout kommen konnte, wusste er auch nicht so recht zu sagen. „Ich werde nie mehr einen Tropfen Alkohol trinken. Ich bin ein anderer Mensch im Rausch. Ich mag so nicht mehr weiterleben. Das ist mir todernst, das bin ich meiner Freundin und meinem Körper schuldig“, sagte der YouTube-Star.

Wagner auf oe24.TV: "Werde nie mehr einen Tropfen trinken"

Der umstrittene YouTube-Star im Gespräch mit oe24.TV über den Nazi-Skandal.

oe24.tv: Was ist an diesem Lied witzig?

Marco Wagner: Gar nichts. Ich kann mir selber nicht erklären, warum mir das passiert ist. Ich hoffe, jeder, der das Video gesehen hat, sieht, dass ich nicht ich selber bin.

oe24.tv: Was hast du an dem Abend intus gehabt?

Wagner: 20, 30 Bier und 10, 15, 20 Jägermeister . Und das ist jetzt der Ausschlag, vielleicht hat es so kommen müssen. ich hab Angst um meine Karriere – ich greife keinen Alkohol mehr an.

oe24.tv: Wie fühlt man sich bei so einem Shitstorm?

Wagner: Ich muss dazu stehen. Ich bin ein anderer Mensch im Rausch und muss damit aufhören. Ich kann mich nur noch einmal entschuldigen und sagen, dass das nie mehr passieren wird.