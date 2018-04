Kate stiehlt Meghan die Show

Sie sind gleich alt und beide in einen Prinzen verliebt. Doch das sind auch schon alle Gemeinsamkeiten, die Meghan Markle (36) und Kate (36) verbinden. Die eine ist eine moderne Frau, die als Schauspielerin Karriere machte, die andere ist die perfekte Mutter und Ehefrau. Und genau dadurch stiehlt Kate Meghan derzeit die Show. Die royale Perfektionistin weiß ganz genau, wie man die Aufmerksamkeit und die Gunst der Menschen für sich gewinnt. Bei der Geburt ihres dritten Kindes bewies sie wieder eindrucksvoll, wie organisiert sie ist.

Alle bewunderten Kates perfekten Auftritt

Styling. Nur wenige Stunden nach der Geburt präsentierte sich Kate mit ihrem frisch geborenen Söhnchen am Arm der Öffentlichkeit. Perfekt gestylt und im roten Diana-Kleid. Die Helferlein trafen schon kurz nach der Entbindung ein, um ihr Haare und Make-up zu ­machen. Die Babypfunde schienen schon jetzt wieder unten zu sein. Die ganze Welt ist verzückt über die Geburt des kleinen Prinzen. Meghan gerät immer mehr in den Hintergrund – und hat Aufholbedarf.



Hochzeit. Wenn Prinz Harry (33) und Meghan am 19. Mai in der St. George’s Kapelle heiraten, sollten alle Augen auf die beiden gerichtet sein, doch Kate wird mit ­ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt – mit ihren drei Kindern – alle Blicke auf sich ziehen. Die Herzogin könnte Meghan auch an ihrem größten Tag die Show stehlen – genau, wie es ihre Schwester Pippa Middleton damals bei ihrer eigenen Hochzeit gemacht hat.



Der Kampf um die Herzen der Briten ist noch lange nicht entschieden.

Meghan

Ab 19.5.: Herzogin von Sussex

Ausbildung: Meghan studierte Theaterwissenschaften an der Northwestern University.

Interessen: Markle setzt sich für Wohltätigkeitsorganisationen wie "One Young World" ein.

Abstammung: Meghan hat royale Vorfahren. Unter anderem Reverend William Skipper, einen direkten Nachkommen von Edward III. von England.

Catherine