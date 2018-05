Live-Ticker: Charles führt Meghan zum Altar

Markle-Drama vor Hochzeit

Thomas Markle, ihr ¬Vater, kommt nicht, das bestätigte Meghan zwei Tage vor der Hochzeit. „Traurigerweise wird mein Vater nicht an unserer Hochzeit teilnehmen“, sagte sie am Donnerstag: „Ich habe mich immer um meinen Vater gesorgt und ich hoffe, man kann ihm den Raum geben, den er braucht, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.“ Thomas Markle war am Mittwoch am Herzen operiert worden.