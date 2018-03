Conchita: Hit-Matinee in Wien

„Das Leben ist eine Entwicklung und ich habe nicht vor als Conchita in Pension zu gehen, deshalb muss es für Conchita ein Ende geben. Aber noch habe ich einiges vor!“ Bei der Interview-Serie „Auf dem roten Stuhl“ verriet Conchita am Sonntagvormittag im Wiener Stadtsaal nicht nur ihre Zukunftspläne („Im Oktober kommt meine CD mit den Symphonikern und danach endlich mein zweites Album“), sondern sprach auch erstmals öffentlich über ihre große Seelen-Pein: „2017 war für mich ein sehr dunkles privates Jahr, aus dem ich nur durch eine Therapie wieder rausgekommen bin!“



Aber jetzt gibt sie wieder Vollgas: Am 26. April moderiert sie den Amadeus („Ich mache die Oscars daraus!“), am 2. Juni den Life Ball und am 20. Oktober rockt sie mit den Wiener Symphonikern ("ein Kindheitstraum") im Konzerthaus: „2019 gehe ich dann noch einmal auf große Tournee. Mindestens 30 Konzerte in ganz Europa:"

Vorgeschmack

Den ersten Vorgeschmack gab sie noch im Stadtsaal: Vom Opener Heroes bis zum logischen Finale Rise Like A Phoenix begeisterte Conchita, leger in Flower-Power-Hose, T-Shirt und Goldschuhen bekleidet, 400 glückliche Fans mit witzigen Ansagen ("Wer hat die Ricky-Martin-Story schon gehört? Und wer kennt die von Elton John"?), weiteren Privat-Storys ("Ich war verliebt, hatte ehrliche Gefühle, aber er war nicht der Mann meines Lebens. Also habe ich für ihn einen Song geschrieben: The Truth") und dem neuen Hit Waters Run Deep. Als Highlight gab's eine Gänsehaut-Version von Purple Rain: "Das ist definitiv in meinen All-Time-Top-Five, aber gegen Celine Dion hat er keine Chance. My Heart will go on geht immer!" Standing Ovations!

Das war die Setlist