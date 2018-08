AKH gibt bekannt: So geht es Lauda jetzt

Gute Nachrichten zum Gesundheitszustand von Niki Lauda: Das AKH Wien und die MedUni Wien gaben am Montag ein offizielles Statement ab, Lauda sei auf dem "Weg der Besserung".

"Das AKH Wien und die MedUni Wien freuen sich über den sehr zufriedenstellenden Verlauf nach der Lungentransplantation am 2.8. informieren zu können. Bereits 24 Stunden nach der Operation war Niki Lauda bei vollem Bewusstsein", hieß es in der Mitteilung am Montag.

"Er kann wieder selbstständig atmen"

Der dreifache Formel-1-Weltmeister und Unternehmer Lauda konnte deshalb bereits am Freitag, am Tag nach der Operation, "extubiert werden und selbstständig atmen. oe24 hatte bereits am Samstag exklusiv darüber berichtet.

Seither kam es zu einer kontinuierlichen Verbesserung, alle Organe funktionieren gut", wurde in der Aussendung betont. Der 69-jährige Patient werde bis zur vollständigen Genesung im AKH Wien weiter betreut.

Laudas Leben mit neuer Lunge