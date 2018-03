Blitzeis und Schnee sorgten für Chaos

Beinahe im Minutentakt wurden die Feuerwehren seit Montagnachmittag zu Einsätzen gerufen. Blitzeis und Schneegestöber sorgten für spiegelglatte Straßen und zahlreiche Unfälle mit mehreren zum Teil schwer Verletzten.

Auf der Südautobahn (A 2) bei Grimmenstein kam ein Lenker im Schneetreiben ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene – Spital.

Unfall-Serie. In Salzburg gab es auf der West- und der Tauernautobahn in nur 45 Minuten gleich neun Unfälle. Im Ofenauertunnel bei Golling krachten drei Lkws und zwei Pkws zusammen. In Waldprechting (Flachgau) donnerte eine 31-Jährige gegen einen Baum. Die Autofahrerin und ihr Sohn (13) wurden verletzt. Zudem stieß in Puch-Urstein ein Laster gegen ein Brückengeländer.

Bach. Chaos auch in ÖO. In Haag am Hausruck schlitterte eine 28-Jährige über eine Böschung. In Feldkirchen (Innviertel) kam eine Lenkerin (17) von der glatten Straße ab und überschlug sich. Mehrere Autos fuhren auf, es gab 6 Verletzte. Bei einem Crash in Hofkirchen (Traunkreis) landete ein Pkw im Ipfbach.