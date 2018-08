Lauda in Lebensgefahr!

Lungen-Transplantation. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda befindet sich im Wiener AKH in einem äußerst ernsten Zustand. Der 69-jährige Wiener musste sich wegen einer schweren Lungenerkrankung am Donnerstag einer Lungentransplantation unterziehen. Das gab das AKH Wien am Abend bekannt. Der auch als Luftfahrtunternehmer tätige Lauda hat bereits zwei Nierentransplantationen hinter sich.

Der Eingriff sei von Walter Klepetko, dem Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie, und Konrad Hötzenecker erfolgreich durchgeführt worden. "Wir bitten um Verständnis, dass die Familie keine öffentlichen Statements abgeben wird und ersuchen, die Privatsphäre von Familie Lauda zu wahren", erklärte das AKH in seiner Stellungnahme.

Lungentransplantation ist komplizierter Eingriff

Lebensgefahr. Es handelt sich um eine sehr schwere Operation, es besteht höchste Lebensgefahr – das ganze Land bangt um Niki Nazionale. Das Wiener AKH ist das einzige Spital Österreichs, das Lungentransplantationen durchführen kann – 120 solche Operationen finden dort im Jahr statt. Die Überlebensrate liegt bei 85 Prozent innerhalb der ersten fünf Jahre.

Laudas Lunge seit Feuer-Unfall beeinträchtigt Lunge verätzt. Die Lunge von Niki Lauda ist seit seinem Horror-Feuerunfall im Ferrari am Nürburgring am 1. August 1976 schwer beeinträchtigt. Weil Lauda giftigen Rauch einatmete, wurde die Lunge schwer verätzt – das galt als die schlimmste und gefährlichste Verletzung bei dem Horror-Crash. Laudas Lunge war seither nur eingeschränkt funktionsfähig.

Seit 13 Tagen im Krankenhaus

KH-Drama. Der Formel-1- und Airline-Manager liegt seit vorletztem (!) Freitag, also seit 13 Tagen, im Wiener AKH. Sein Zustand war viel dramatischer als ursprünglich angenommen. Seit 20. Juli liegt Airline-Manager und Formel-1-Zampano Niki Lauda (69) im Wiener AKH. Wie ÖSTERREICH berichtete, hatte Lauda in Ibiza eine Sommergrippe erwischt, die er anfangs offensichtlich unterschätzt hatte. Als sich die Symptome verschlimmerten, soll der Miteigentümer und Geschäftsführer der Fluglinie Laudamotion im Privatjet nach Wien geflogen sein, um sich dort behandeln zu lassen.

Lauda verbrachte wegen des aggressiven Virus laut übereinstimmenden Medienangaben bereits einige Tage auf der Intensivstation, ehe er wieder auf die normale Station verlegt wurde. Am Donnerstag hätte sich der Zustand des dreifachen Formel-1-Weltmeisters aber wieder verschlimmert, berichtete "Österreich".