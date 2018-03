NÖ: Mann tötet Ehefrau mit Stichwaffe

In Niederösterreich ist am Donnerstagvormittag eine weitere Bluttat verübt worden, deren Opfer nach Polizeiangaben ebenfalls eine Frau ist. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Der Schauplatz der Tat befand sich laut Polizei in Schrattenthal im Bezirk Hollabrunn. Die Frau soll mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Täter soll es sich um Andreas L. handeln, einem in der Gemeinde engagierten Weinbauern. Warum er seine Ehefrau Monika getötet haben soll, ist derzeit noch völlig unklar.

© privat

Mutmaßlicher Täter Andreas L.Gegenüber ÖSTERREICH erklärte der Schrattenthaler Bürgermeister Alfred Schuster: "Ich bin mit ihm [Anm. dem mutmaßlichen Täter] in die Schule gegangen, wir kennen uns schon ewig. Allen im Ort ist es völlig unverständlich, was hier passiert ist. Das letzte Mal, dass jemand mitbekommen hat, dass sie gestritten haben, war vor 15 Jahren."Die Weinbaufamilie sei laut Schuster im Ort super integriert, Andreas war bis zuletzt Bauernbundobmann, seine Gattin arbeitete in einer Notariatiskanzlei. Der Sohn sei Gemeinderat, auch eine erwachsene Tochter gebe es noch.