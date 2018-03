So glücklich sind wir Österreicher

Heute ist der Tag des Glücks. Eine Umfrage der ING-DiBa Austria in 13 EU-Staaten sowie den USA und Australien ergab nun: 68 % der Österreicher bezeichnen sich als größtenteils oder vollkommen glücklich. Nur Luxemburg und Holland schneiden besser ab. Mit 68 % an Glücklichen liegen wir auch über dem Durchschnitt in den USA (65 %) und Australien (63 %). Am glücklichsten sind die Vorarlberger: 85 % gaben an, rundum happy zu sein (siehe Grafik).

Psychologin: "Führen Sie ein Tagebuch der Dankbarkeit"

ÖSTERREICH: Wir liegen im Glücks-Ranking vorne. Warum?

Melanie Hausler: Wir haben ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität, eine sehr schöne Natur. Der Sinn fürs Schöne ist eine wichtige Charakterstärke, aber nicht die wichtigste. Hoch auch der Stellenwert positiver Beziehungen und die Kraft durch die Familie.

ÖSTERREICH: Sie lehren positive Psychologie – was sind Ihre Glücks-Rezepte?

Hausler: Glück kann jeder lernen. Wer tut mir gut, mit wem verbringe ich Zeit? Erinnern Sie sich jeden Abend an bis zu drei erfolgreiche Erlebnisse des Tages. Oder: Führen Sie ein Dankbarkeitstagebuch, schreiben Sie nieder, wofür Sie in der vergangenen Woche dankbar waren.