Graf Ali wird Fußfessel vorzeitig los

Burgenland. Der mit der Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat verheiratete Waffenlobbyist und Graf ­Alfred Mensdorff-Pouilly ist seit Freitag ein freier Mann.

Wie Bernhard Kolonovits, Vizepräsident des Landesgerichts Eisenstadt, bestätigte, wurde der 2015 im Korruptionsprozess um die mil­lionenschwere Vergabe des Polizeifunks Tetron zu ursprünglich drei Jahren Haft verurteilte Promi-Häftling nach nur vier Monaten von der Fußfessel befreit.

Die ursprüngliche Strafe war im Berufungsverfahren auf zwei Jahre reduziert worden, davon waren acht Monate unbedingt – abzusitzen mit Fußfessel im burgenländischen Schloss Luising, dem Landsitz des Grafen und seiner Gattin.

Einzige strenge Auflage: Der leidenschaftliche Waidmann erhielt für die Dauer der Fußfessel-Haft ein strenges Jagdverbot auf seinen burgenländischen Latifundien. Jetzt ist es – zum Leidwesen der örtlichen Fasan- und Niederwildkolonien – auch damit vorbei.

Der in der ÖVP bestens vernetzte Mensdorff-Pouilly – er saß in Großbritannien wegen der Eurofighter einst in U-Haft – ist wieder frei.