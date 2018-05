Hilfsaktion für Zweijährigen

Ein 2-jähriger Bub, der an der Krankheit Thalassämie – das bedeutet, dass sein Körper kein Blut produziert – leidet, braucht dringend Hilfe. Um überleben zu können, sucht Efe einen geeigneten Stammzellenspender.



Aus diesem Grund führt der gemeinnützige Verein aus Vorarlberg, „Geben für Leben“, in der Ortsstelle des Roten Kreuzes in der Grazer Straße 34 in Mürzzuschlag am kommenden Samstag, dem 26. Mai, von 10 bis 16 Uhr, eine große Typisierungsaktion durch, um eine passende Spende für den Kleinen zu finden. Testen lassen können sich alle gesunden Personen zwischen 17 und 45 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm auf die Waage bringen.



Um die Tests finanzieren zu können – jede Typisierung kostet 50 Euro –, kann der Verein auch durch freiwillige Spenden unterstützt werden. Einzahlungen an die Sparkasse Bludenz AG. (IBAN: AT39 2060 7001 0006 4898. BIC: SSBLAT21XXX).



„Geben für Leben“ wurde 1998 gegründet. Bislang wurden 52.862 Typisierungen durchgeführt und dabei 69 Spender gefunden.