In Tirol ist ein 23-jähriger Einheimischer abgängig. Der in Innsbruck lebende Mann sei jedenfalls seit Sonntag verschwunden, könnte aber auch schon länger abgängig sein, hieß es seitens der Polizei. Ein Unfall werde vermutet. Es gebe Indizien, dass der 23-Jährige zuletzt in Innsbruck im Bereich Innrain gesehen wurde. Die Exekutive ersucht um Hinweise.