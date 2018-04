Mord-Alarm! Leiche am Fußballplatz

Bei Flurreinigungsarbeiten in Fritzens in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist Freitagnachmittag eine vermutlich männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam war in einem Plastiksack verstaut, oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt, berichtete das Landeskriminalamt. Die Auffindesituation lasse den begründeten Schluss zu, dass der Mann durch Fremdeinwirkung getötet wurde, hieß es.

