Schnellfahrer mit drei gefälschten Ausweisen erwischt

Gleich drei gefälschte Ausweise hatte ein Schnellfahrer am Donnerstag gegen 21.00 Uhr in Wien-Döbling bei sich. Beamte hielten den Autofahrer bei einer Schwerpunktkontrolle in der Chimanistraße an, weil er in einer 30er-Zone mit mehr als 50 km/h unterwegs war. Sowohl beim spanischen Führerschein, dem spanischen Aufenthaltstitel als auch beim pakistanischen Pass handelte es sich um Fälschungen.

"Nicht so schlecht gefälscht"

"Die Ausweise waren nicht so schlecht gefälscht", erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Für die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling seien jedoch bestimmte Fälschungsmerkmale zu erkennen gewesen. Der Lenker wurde zur Überprüfung auf die Polizeiinspektion Hohe Warte gebracht.



Anhand von Fingerabdrücken wurde festgestellt, dass es sich bei dem Mann um einen 42-jährigen Pakistani handelt. In den Ausweisen hatte er auch einen falschen Namen angegeben. Der Beschuldigte wurde nach dem Fremdenpolizeigesetz vorläufig festgenommen, die gefälschten Ausweise sichergestellt.