ALLE WEG! Wir sind regierungslos ...

Österreich ist führungslos: Die Wiener Amtsstuben der höchsten Regierungsmitglieder im Staate sind zu Beginn der stärksten Urlaubswoche verwaist. Das gab es wohl noch nie: Bundespräsident, Bundeskanzler, Nationalratspräsident und Vizekanzler machen gleichzeitig Urlaub.

Strache in Ibiza

Am Montag fliegt Heinz-Christian Strache mit seiner Frau Philippa und Patchwork-Familie nach Ibiza. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist bereits im heimischen Kaunertal auf Urlaub.

Bis Mittwoch ist das Land theoretisch ohne Führung

Genauso wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der am Wochenende in den Campingurlaub reiste. Bundeskanzler Sebastian Kurz weilt derzeit in den USA, traf dort die „steirische Eiche“ Arnold Schwarzenegger. Bis er am Mittwoch wieder zurück nach Österreich kommt, ist das Land theoretisch also ohne politische Führung.

Kroatien beliebt

Bei den Reisezielen der Regierungsmitglieder steht wie beim Rest der Bevölkerung Kroatien ganz hoch im Kurs: Verteidigungsminister Mario Kunasek und ­Finanzminister Hartwig Löger urlauben dort. Kanzler Kurz will im August dorthin reisen. SPÖ-Chef Christian Kern war erst auf Ibiza und will im August ein paar Tage Station in seinem Wochenendhaus am Millstätter See machen.