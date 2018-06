Aufruf auf Arabisch zu Demo vor Kanzler-Palais

Der Small Talk am Kanzlerfest dürfte am Mittwoch kurzfristig übertönt werden. Die Plattform für menschliche Asylpolitik startet mit ihrem Demonstrationszug um 18 Uhr am Hauptbahnhof. Schon zum Auftakt gibt es eine „Schreiminute“, bei der Zwischenkundgebung nahe des Palais Schönburg werden die Demonstranten ihre Parolen skandieren.

Flyer auf Arabisch

Die Plattform für menschliche Asylpolitik rief nicht nur auf Deutsch, sondern auch mit arabischen Flyern zu der Demonstration auf.

"Man wird uns trotzdem hören"

Aktivistin Lucia Steinwender, die schon beim Klimagipfel Kurz’ Rede crashte, sagt zu ÖSTERREICH: „Die Polizei hat unsere Route geändert, aber man wird uns trotzdem hören.“ Die Demonstranten wenden sich gegen Abschiebungen, etwa nach Afghanistan. Die Schlusskundgebung findet am Karlsplatz statt.