Besser als Merkel: Deutsche feiern Kurz

Seit rund 100 Tagen ist die türkis-blaue Regierung im Amt. Während im Inland die Arbeit der Koalition kontrovers diskutiert wird, fällt das Urteil bei unseren deutschen Nachbarn eindeutiger aus. Die renommierte Welt schrieb nun sogar eine echte Lobeshymne auf unseren Bundeskanzler.

„Der österreichische Kanzler will das Machtvakuum füllen, das der Brexit und eine geschwächte Kanzlerin hinterlassen. Es scheint ihm zu gelingen“, so die Welt. Kurz sei sogar neben Macron „die interessanteste politische Figur in Europa“. Er wolle gestalten, statt verwalten.

Besonders im Vergleich zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel weiß Kurz zu überzeugen. „Er brennt, Kanzlerin Merkel wirkt müde.“ Der österreichische Kanzler würde international immer mehr an Profil gewinnen und langsam ein Gegengewicht zu Berlin und Paris bilden. Nach dem Austritt Großbritanniens würden die mittleren und kleineren Länder eine Machtachse gegen die Dauerdominanz von Deutschland und Frankreich in der EU schmieden. „Österreichs sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft ab Juli dürfte ihm dabei weiteren Rückenwind verschaffen.“, so der Kommentar in der Welt.