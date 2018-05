Knalleffekt: Kolba macht Weg frei für Pilz

"Es reicht jetzt", schreibt Ex-Klubchef Peter Kolba auf Twitter. "Ich werde morgen mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben", so weiter. ÖSTERREICH berichtete schon vor Tagen, dass Kolba RückDas Hin und Her und der interne Zwist wurden Kolba offenbar zu viel. Seit Tagen herrschen in der Liste Pilz massive Unstimmigkeiten bezüglich einer möglichen Rückehr von Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat.

Erst in einer heutigen Pressekonferenz, in der Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl als neue Klubspitze präsentiert wurden, war bekannt geworden, dass Martha Bißmann von ihren Listenkollegen aufgefordert wurde ihr Mandat zugunsten von Pilz zurückzulegen. Diese weigerte sich bisher immer vehement.

Nach Überlegung: Er reicht jetzt! Ich werde morgen mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben. https://t.co/cVztlKaUKS — Peter Kolba (@KolbaPeter) May 31, 2018