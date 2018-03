Kurz: Emotionale Worte an Arnie

Sorge um den "Terminator": Arnold Schwarzenegger ist nach US-Medienberichten am Donnerstag am offenen Herzen notoperiert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, meldete die "Washington Post" am Freitag. Die Zeitung berief sich auf einen Sprecher des Schauspielers und Ex-Gouverneurs, der aus der Steiermark stammt.

Kurz: "Gute Besserung und viel Kraft"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünschte Schwarzenegger, den er als "Freund" bezeichnete, "gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation". Er freue sich auf ein Wiedersehen in Wien im Mai, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Im Internet meldeten sich besorgte Fans des Schauspielers und Politikers, um ihm gute Besserung zu wünschen.

Ich wünsche meinem Freund Arnold @Schwarzenegger gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in #Wien im Mai! @Regions20 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 30, 2018







Komplikationen bei OP

Nach einem Bericht des US-Promi-Magazins TMZ unter Berufung auf Quellen aus der Umgebung Schwarzeneggers, war der Filmstar und Bodybuilder im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles am offenen Herzen notoperiert worden. Demnach waren beim Tausch einer künstlichen Herzklappe bei dem 70-jährigen Schauspieler Komplikationen aufgetreten. Laut TMZ ging es offenbar um einen kathetergestützten Aortenklappenersatz, der ohne Öffnung des Brustkorbs gemacht werden kann. Bei dem Eingriff kam es zu den Komplikationen, so entschieden die Mediziner, die Not-OP durchzuführen. Sie dauerte mehrere Stunden.

Der heute 70 Jahre alte Ex-Gouverneur von Kalifornien war schon 1997 einmal am Herz operiert worden, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Schwarzenegger hatte damals erklärt, der Eingriff habe nichts mit der Einnahme von Dopingmitteln in seiner Zeit als Bodybuilder zu tun, die er freimütig eingeräumt hatte. Auch mindestens zwei Motorrad-Unfälle hat Schwarzenegger schon überstanden.